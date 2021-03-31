УЕФА одобрил введение пяти замен в матчах Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил правило, позволяющее командам проводить пять замен в матчах Евро-2020.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, по пять замен можно будет проводить не только в матчах предстоящего чемпионата Европы, а также в играх Лиги наций.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Ближайшие матчи Лиги наций пройдут в октябре.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничение допуск зрителей на матчи под эгидой организации.