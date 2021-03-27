Сборная России проведёт товарищеский матч с Польшей перед стартом на Евро-2020

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Накануне старта на чемпионате Европы по футболу сборная России проведёт товарищеский матч против национальной команды Польши.

Об этом сообщает официальный сайт Польского футбольного союза. Матч пройдёт 1 июня.

Встреча состоится перед стартом российской команды на Евро-2020. 12 июня сборная России сыграет на турнире с Бельгией.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был состояться в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в сборной России по футболу не выявлено заболевших коронавирусом перед матчем в Сочи.

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