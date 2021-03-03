В оргкомитете Евро-2020 заявили, что турнир будет проведён в срок

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о подготовке к проведению турнира за 100 дней до старта первенства.

«Мы во второй раз отмечаем 100 дней до Евро. Надеюсь, что последний. Часто мне задают вопрос, состоится ли Евро или нет. Невольно вспомнилось, как меня спрашивали о том, готов ли я гарантировать проведение чемпионата мира в России. Тогда я согласился. Сейчас могу сделать то же самое. Евро будет неизбежно. Переносить чемпионат Европы некуда. Есть ряд вопросов, о которых мы поговорим, но праздник точно состоится», — сказал Сорокин на пресс-конференции.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.