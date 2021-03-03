В оргкомитете Евро-2020 заявили, что турнир будет проведён в срок

Короткая ссылка
Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о подготовке к проведению турнира за 100 дней до старта первенства.
В оргкомитете Евро-2020 заявили, что турнир будет проведён в срок
  • Reuters

«Мы во второй раз отмечаем 100 дней до Евро. Надеюсь, что последний. Часто мне задают вопрос, состоится ли Евро или нет. Невольно вспомнилось, как меня спрашивали о том, готов ли я гарантировать проведение чемпионата мира в России. Тогда я согласился. Сейчас могу сделать то же самое. Евро будет неизбежно. Переносить чемпионат Европы некуда. Есть ряд вопросов, о которых мы поговорим, но праздник точно состоится», — сказал Сорокин на пресс-конференции.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. 

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить