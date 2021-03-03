В оргкомитете Евро-2020 заявили, что турнир будет проведён в срок
- Reuters
«Мы во второй раз отмечаем 100 дней до Евро. Надеюсь, что последний. Часто мне задают вопрос, состоится ли Евро или нет. Невольно вспомнилось, как меня спрашивали о том, готов ли я гарантировать проведение чемпионата мира в России. Тогда я согласился. Сейчас могу сделать то же самое. Евро будет неизбежно. Переносить чемпионат Европы некуда. Есть ряд вопросов, о которых мы поговорим, но праздник точно состоится», — сказал Сорокин на пресс-конференции.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.
RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.