Кудряшов заявил, что целью сборной России на Евро-2020 является попадание в полуфинал
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«Определяющим для сборной России будет чемпионат Европы, который, я надеюсь, состоится в этом году и пройдёт со зрителями. Цель на турнир — выход в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, мы проведём много времени вместе. У нас будет время, чтобы детально изучить всех соперников, подготовиться к каждому из них. Уверен, что тренерский штаб сделает всё возможное, а уже нашей задачей будет выполнять задуманное», — сказал Кудряшов в интервью RG.ru.
На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее Дзюба показал, как переживал за сборную России в полуфинальном матче МЧМ-2021 с Канадой.