Кудряшов заявил, что целью сборной России на Евро-2020 является попадание в полуфинал

Защитник «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов поделился ожиданиями от чемпионата Европы и обозначил цель национальной команды на турнире.

«Определяющим для сборной России будет чемпионат Европы, который, я надеюсь, состоится в этом году и пройдёт со зрителями. Цель на турнир — выход в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, мы проведём много времени вместе. У нас будет время, чтобы детально изучить всех соперников, подготовиться к каждому из них. Уверен, что тренерский штаб сделает всё возможное, а уже нашей задачей будет выполнять задуманное», — сказал Кудряшов в интервью RG.ru.

На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее Дзюба показал, как переживал за сборную России в полуфинальном матче МЧМ-2021 с Канадой.