В УЕФА опровергли слухи о проведении всех матчей Евро-2020 в России

Короткая ссылка
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опровергли информацию о возможном переносе всех матчей Евро-2020 в Россию.
В УЕФА опровергли слухи о проведении всех матчей Евро-2020 в России
  • РИА Новости

«УЕФА намеревается сохранить формат и места проведения Евро-2020 и находится в постоянном контакте с городами относительно подготовки к турниру. Учитывая неопределённости, связанные с пандемией коронавируса, на которую никак не могут повлиять ни УЕФА, ни местные организаторы, слишком рано утверждать, будут ли иметь место ограничения в отношении фанатов или в принципе их присутствия на стадионах», — говорится в заявлении УЕФА, текст которого приводит Sky Sports.

Отмечается, что в настоящее время УЕФА сконцентрирована на проведении Евро на 12 стадионах с болельщиками.

«Если появится необходимость в противоположных решениях, то они будут приняты ближе к началу турнира. Но сейчас никаких планов менять какой-либо стадион нет», — подытожили в УЕФА.

Информация о возможном переносе всех матчей Евро-2020 в России появилась во французских СМИ, которые утверждают, что такой сценарий рассматривается организацией из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса в Европе.

Матчи Евро-2020 должны пройти в Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго и Санкт-Петербурге. Из-за пандемии турнир был перенесён на 2021 год, но сохранил своё название.

Ранее в оргкомитете отреагировали на информацию о проведении Евро-2020 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить