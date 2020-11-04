В УЕФА опровергли слухи о проведении всех матчей Евро-2020 в России

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опровергли информацию о возможном переносе всех матчей Евро-2020 в Россию.

«УЕФА намеревается сохранить формат и места проведения Евро-2020 и находится в постоянном контакте с городами относительно подготовки к турниру. Учитывая неопределённости, связанные с пандемией коронавируса, на которую никак не могут повлиять ни УЕФА, ни местные организаторы, слишком рано утверждать, будут ли иметь место ограничения в отношении фанатов или в принципе их присутствия на стадионах», — говорится в заявлении УЕФА, текст которого приводит Sky Sports.

Отмечается, что в настоящее время УЕФА сконцентрирована на проведении Евро на 12 стадионах с болельщиками.

«Если появится необходимость в противоположных решениях, то они будут приняты ближе к началу турнира. Но сейчас никаких планов менять какой-либо стадион нет», — подытожили в УЕФА.

Информация о возможном переносе всех матчей Евро-2020 в России появилась во французских СМИ, которые утверждают, что такой сценарий рассматривается организацией из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса в Европе.

Матчи Евро-2020 должны пройти в Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго и Санкт-Петербурге. Из-за пандемии турнир был перенесён на 2021 год, но сохранил своё название.

Ранее в оргкомитете отреагировали на информацию о проведении Евро-2020 в России.