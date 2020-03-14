Матыцин: если Евро-2020 решат проводить в России, мы готовы обеспечить защиту здоровья спортсменов

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что в случае необходимости Россия готова провести чемпионат Европы-2020 по футболу.
Матыцин: если Евро-2020 решат проводить в России, мы готовы обеспечить защиту здоровья спортсменов
  • РИА Новости

«Вчера состоялось заседание координационного совета по проведению чемпионата Европы по футболу. Мы ещё раз подтвердили, что необходимые меры безопасности Россия готова принять. Готовы сделать так, что, если спортсмены, команды и УЕФА примут решение приехать сюда, то проведение соревнований будет в соответствии со стандартами. Мы готовы обеспечить защиту здоровья спортсменов», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, принимающих турнир, будет Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год.

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