Чернышенко заявил, что Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о готовности России принять дополнительные матчи Евро-2020 в случае, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратится с соответствующей просьбой.
Чернышенко заявил, что Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020
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«Мы вполне могли бы расширить программу турнира и предложить свои возможности, если к нам обратятся с таким предложением. Россия готова к любому развитию ситуации, планы у нас есть, будем ориентироваться на развитие событий», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, принимающих турнир, будет Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год.

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