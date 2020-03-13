Чернышенко заявил, что Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о готовности России принять дополнительные матчи Евро-2020 в случае, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратится с соответствующей просьбой.

«Мы вполне могли бы расширить программу турнира и предложить свои возможности, если к нам обратятся с таким предложением. Россия готова к любому развитию ситуации, планы у нас есть, будем ориентироваться на развитие событий», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, принимающих турнир, будет Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год.