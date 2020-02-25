Болельщики подали 18 тысяч заявок на получение Fan ID для Евро-2020
- © Александр Гальперин
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, из 18 тыс. заявок 6 тыс. подали иностранцы, а остальные — россияне.
Отмечается, что среди представителей иностранных государств больше всего заявок поступило из Финляндии (2700), Германии (500) и Бельгии (430).
Евро-2020 пройдёт в 12 странах. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча: три игры группового этапа и встреча 1/4 финала.
Fan ID будет действовать только для матчей в Северной столице и позволит иностранцам въехать в Россию, не оформляя визу.
Ранее Алексей Сорокин заявил, что коронавирус не окажет влияния на проведение Евро-2020.