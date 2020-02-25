Болельщики подали 18 тысяч заявок на получение Fan ID для Евро-2020

Короткая ссылка
Болельщики подали 18 тыс. заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Болельщики подали 18 тысяч заявок на получение Fan ID для Евро-2020
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, из 18 тыс. заявок 6 тыс. подали иностранцы, а остальные  — россияне.

Отмечается, что среди представителей иностранных государств больше всего заявок поступило из Финляндии (2700), Германии (500) и Бельгии (430).

Евро-2020 пройдёт в 12 странах. На стадионе «Санкт-Петербург» состоятся четыре матча: три игры группового этапа и встреча 1/4 финала.

Fan ID будет действовать только для матчей в Северной столице и позволит иностранцам въехать в Россию, не оформляя визу.

Ранее Алексей Сорокин заявил, что коронавирус не окажет влияния на проведение Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить