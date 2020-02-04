В УЕФА назвали стадион «Санкт-Петербург» полностью готовым к Евро-2020

Короткая ссылка
Руководитель операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андреас Шар заявил, что стадион «Санкт-Петербург» полностью готов к проведению матчей чемпионата Европы 2020 года.
В УЕФА назвали стадион «Санкт-Петербург» полностью готовым к Евро-2020
  • РИА Новости

«Мне кажется, стадион полностью готов, сейчас идёт финальная настройка. У нас есть градация: «красный» — не очень хорошо готовы, «зелёный» — хорошо готовы. Этот стадион в зелёной зоне. В красной зоне стадионов нет, но есть, скажем так, в оранжевой. Последние два дня мы занимались тем, что посещали стадион. Всё уже готово, идут завершающие этапы. Мы очень хорошо оцениваем готовность стадиона и города к проведению чемпионата», — приводит слова Шара ТАСС.

Стадион «Санкт-Петербург» примет матчи группового этапа между сборными России и Бельгии, а также России и Финляндии, 13 и 17 июня соответственно, а 22 июня — матч Бельгия — Финляндия. На арене также пройдёт один из четвертьфиналов Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить