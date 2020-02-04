В УЕФА назвали стадион «Санкт-Петербург» полностью готовым к Евро-2020

Руководитель операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Андреас Шар заявил, что стадион «Санкт-Петербург» полностью готов к проведению матчей чемпионата Европы 2020 года.

«Мне кажется, стадион полностью готов, сейчас идёт финальная настройка. У нас есть градация: «красный» — не очень хорошо готовы, «зелёный» — хорошо готовы. Этот стадион в зелёной зоне. В красной зоне стадионов нет, но есть, скажем так, в оранжевой. Последние два дня мы занимались тем, что посещали стадион. Всё уже готово, идут завершающие этапы. Мы очень хорошо оцениваем готовность стадиона и города к проведению чемпионата», — приводит слова Шара ТАСС.

Стадион «Санкт-Петербург» примет матчи группового этапа между сборными России и Бельгии, а также России и Финляндии, 13 и 17 июня соответственно, а 22 июня — матч Бельгия — Финляндия. На арене также пройдёт один из четвертьфиналов Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020.