Голкипер «Краснодара» Сафонов: на данный момент даже не мечтаю о вызове в сборную

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказал мнение о своём возможном попадании в заявку сборной России на предстоящий чемпионат Европы по футболу 2020 года.
Голкипер «Краснодара» Сафонов: на данный момент даже не мечтаю о вызове в сборную
  • РИА Новости

«На данный момент даже не мечтаю об этом. Считаю, всему своё время. Вызов в сборную нужно заслужить. А пока я получаю практику в молодёжке, и чувствую себя там комфортно. Я ведь стал заниматься футболом ради эмоций —от игры, от побед», — приводит слова Сафонова «Советский спорт».

Он отметил, что не видит смысла в попадании в национальную команду, если не играть, а сидеть на лавке запасных.

«А для основного состава я ещё не готов. Вот когда буду готов, тогда и поставлю цель туда пробиться.  Мне прибавлять нужно практически во всех элементах. Я знаю свои слабые стороны — и продолжаю над ними усиленно работать», — добавил 20-летний голкипер.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и играет за основной состав с 2017 года. На клубном уровне он принял участие в 46 матчах, 13 их которых отыграл на ноль, и в общей сложности пропустил 51 мяч.

В его активе выступления на национальные сборные всех возрастных групп — от U15 до U21. В состав основной сборной он ни разу не вызывался.

Ранее стало известно, что Сафонову и Сулейманову вручили премию «Первая пятёрка».

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