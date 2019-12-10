Черчесов доволен выбором соперников по контрольным матчам для сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал выбор соперников национальной команды для подготовки к чемпионату Европы 2020 года.
Черчесов доволен выбором соперников по контрольным матчам для сборной России
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Что касается первого спарринга, то наш соперник поменялся уже после жеребьёвки. В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро. Второй матч проведём с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Обе игры нам предстоит сыграть на выезде», — приводит слова Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Он отметил, что изначально планировалось провести все матчи со сборными из топ-16 рейтинга УЕФА, но после жеребьёвки пришлось скорректировать свои планы.

«Польша — очень сильный, интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков. Вторую игру в июне проведём с Сербией, тоже очень серьёзным соперником, который ещё ведёт борьбу за путёвку на Евро. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворён тем, как сработал в этом плане РФС», — добавил специалист.

Российская команда в рамках подготовки к Евро-2020 проведёт три выездных матча —  со Швецией (28 марта), Молдавией (31 марта) и Польшей (2 июня), а также домашнюю игру с Сербией (6 июня).

Чемпионат Европы стартует 12 июня.

Соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020 стали команды Бельгии, Финляндии и Дании. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а третий — в Копенгагене.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин подчеркнул, что сборная России выступит на турнире под своим флагом.

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