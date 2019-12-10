Сборная России по футболу проведёт контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2020 года сборная России проведёт контрольные матчи с национальными командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), российская команда проведёт три выездных матча — со Швецией (28 марта), Молдавией (31 марта) и Польшей (2 июня), а также домашнюю игру с Сербией (6 июня).

Отмечается, что точное место и время проведения матчей будут объявлены позднее.

Чемпионат Европы стартует 12 июня.

Соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020 стали команды Бельгии, Финляндии и Дании. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а третий в Копенгагене.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин подчеркнул, что сборная России выступит на турнире под своим флагом.