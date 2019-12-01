Тренер сборной Финляндии не исключил возвращения Ерёменко в команду

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Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва не исключил возвращения в состав команды полузащитника российского клуба «Ростов» Романа Ерёменко.
Тренер сборной Финляндии не исключил возвращения Ерёменко в команду
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«С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже», — приводит слова Канервы ТАСС.

Ерёменко не вызывали в сборную Финляндии с сентября 2016 года. С тех пор хавбек успел отбыть двухлетнюю дисквалификацию за кокаин, а также сменить несколько клубов. В общей сложности в активе Ерёменко 75 матчей за сборную Финляндии, в которых он забил пять мячей.

Ранее стал известен календарь сборной России на групповом этапе Евро-2020.

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