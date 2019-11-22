РФС объявил об отборе в сборную России по киберфутболу
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, отборочные соревнования пройдут в режиме онлайн.
В национальную команду попадут четверо финалистов, двое финалистов будут считаться основными кандидатами.
Финальный этап киберфутбольного Евро-2020 — UEFA eEURO 2020 — с участием 16 лучших команд пройдёт в Лондоне в июле 2019 года в даты между полуфиналом и финалом чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020.