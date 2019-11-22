Российские зрители смогут увидеть жеребьёвку Евро-2020

Телеканал «Матч ТВ» проведёт трансляцию жеребьёвки финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Церемония состоится 30 ноября в Бухаресте, начало — в 20:00 мск.

Уже известно, что на Евро-2020 сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии и Дании. Четвёртый участник определится по итогам жеребьёвки, им может стать Уэльс или Финляндия.

Всего на Евро-2020 сыграют 24 национальные сборные. Они будут разделены на шесть групп по четыре команды. В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Турнир пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах 11 различных стран Европы.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020.