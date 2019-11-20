Уткин раскритиковал Дзюбу после матча Сан-Марино — Россия

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин подверг критике форварда сборной России Артёма Дзюбу после отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

«Ну да, «дно днищенское» орать оскорбления своему лидеру. У сборной России есть такие болельщики. Реально. Я бы назвал их «упивающиеся скотством». Не первая такая акция. Орловские, кажется, скрепоносцы. Ну так и что? Спортсмен в такой ситуации ярится. А Дзюба, он упивающийся любовью. Вот как можно было выйти играть с Сан-Марино и не забить?» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его мнению, Дзюба является достаточно ограниченным форвардом, которому не хватает мастерства и ментальных качеств.

«Когда полагаешь, что он гордость отечественного спорта, цвет и генофонд нации, наступает вот такой день, когда совершенно ясно. Нет, и никогда так не было. Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат», — резюмировал Уткин.

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба результативными действиями не отметился.

Набрав 24 очка, российские футболисты завершили отбор Евро-2020 на втором месте турнирной таблицы своей группы, пропустив вперёд только команду Бельгии. На континентальное первенство Россия квалифицировалась досрочно.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что не считает инцидент с Дзюбой и фанатами спланированной акцией.