Попов завершил карьеру в сборной Болгарии после невыхода команды на Евро-2020

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Полузащитник российского футбольного клуба «Ростов» Ивелин Попов принял решение завершить выступления за национальную сборную Болгарии после заключительного матча команды в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Попов завершил карьеру в сборной Болгарии после невыхода команды на Евро-2020
  • © MARIUS SIMENSEN/imago sportfotodienst

Об этом сообщает официальный сайт дончан.

В отборе Евро-2020 сборная Болгарии выступила неудачно, набрав всего шесть очков в восьми поединках и заняв предпоследнее, четвёртое место в таблице группы А. Впрочем, команда ещё сохраняет шансы квалифицироваться на турнир посредством отборочного плей-офф.

За национальную сборную своей страны 32-летний Попов дебютировал в 2007 году и провёл в её составе 90 матчей, в которых отметился 16 забитыми мячами. Ни в одном крупном международном турнире полузащитник, впрочем, участия не принимал — с 2004 года болгары не выступали на чемпионатах Европы и мира.

Ранее сообщалось, что сборная Франции обыграла Албанию в квалификации Евро-2020.

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