Болельщики сборной Финляндии выбежали на поле после выхода на Евро-2020

Болельщики сборной Финляндии выбежали на поле после победы команды над Лихтенштейном в девятом туре отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

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Финны обыграли Лихтенштейн со счётом 3:0 и досрочно вышли на Евро-2020, набрав 18 очков. Для суоми это первый в истории выход в финальную часть чемпионата Европы. Ранее сборная Италии крупно победила команду Боснии в квалификации к ЧЕ-2020. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurosport Russia (@eurosport.ru) 15 Ноя 2019 в 1:04 PST