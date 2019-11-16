Болельщики сборной Финляндии выбежали на поле после выхода на Евро-2020

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Болельщики сборной Финляндии выбежали на поле после победы команды над Лихтенштейном в девятом туре отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Болельщики сборной Финляндии выбежали на поле после выхода на Евро-2020
  • © Lehtikuva/Martti Kainulainen via REUTERS

Финны обыграли Лихтенштейн со счётом 3:0 и досрочно вышли на Евро-2020, набрав 18 очков.

Для суоми это первый в истории выход в финальную часть чемпионата Европы.

Ранее сборная Италии крупно победила команду Боснии в квалификации к ЧЕ-2020.

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