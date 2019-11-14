РФС организовал автопробег из Москвы в Санкт-Петербург в поддержку сборной России
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Как сообщает пресс-служба РФС, автомобильную колонну возглавил автобус сборной России, который отправился от стадиона «Лужники» к «Газпром Арене». Его пассажирами стали победители конкурса от радиостанции «Авторадио».
По маршруту пробега было совершено несколько остановок, во время которых болельщики стали участниками различных спортивно-массовых мероприятий. Во время остановок в городах Торжок и Вышний Волочёк Тверской области среди местных жителей были разыграны билеты на матч Россия — Бельгия.
Пробег завершился у стадиона «Газпром Арена», на котором 16 ноября состоится игра национальной команды.
Ранее сообщалось, что Александр Головин снова тренируется по индивидуальной программе на сборе в Сочи.