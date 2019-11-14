РФС организовал автопробег из Москвы в Санкт-Петербург в поддержку сборной России

Российский футбольный союз (РФС) организовал автопробег Москва — Санкт-Петербург в поддержку сборной России перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии.

Как сообщает пресс-служба РФС, автомобильную колонну возглавил автобус сборной России, который отправился от стадиона «Лужники» к «Газпром Арене». Его пассажирами стали победители конкурса от радиостанции «Авторадио».

По маршруту пробега было совершено несколько остановок, во время которых болельщики стали участниками различных спортивно-массовых мероприятий. Во время остановок в городах Торжок и Вышний Волочёк Тверской области среди местных жителей были разыграны билеты на матч Россия — Бельгия.

Пробег завершился у стадиона «Газпром Арена», на котором 16 ноября состоится игра национальной команды.

Ранее сообщалось, что Александр Головин снова тренируется по индивидуальной программе на сборе в Сочи.