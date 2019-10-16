СМИ: на матче Украина — Португалия произошла драка в VIP-ложе

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Глава профсоюза украинских футболистов Олег Печерный рассказал, что во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года Украина — Португалия в VIP-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андрея Павелко и президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА, Григорием Суркисом.
СМИ: на матче Украина — Португалия произошла драка в VIP-ложе
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

«Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к уважаемым людям — братьям Григорию и Игорю Суркисам, бывшему премьер-министру Украины Валерию Пустовойтенко. Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — приводит слова Печерного prosports.kz.

По его словам, конфликт смогла остановить только полиция, а Павелко за своё поведение потом лично извинялся перед президентом Украины Владимиром Зеленским, так как история дошла до него.

Украина обыграла Португалию со счётом 2:1 и вышла на Евро-2020.

Ранее футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение украинской журналистке на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

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