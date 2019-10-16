СМИ: на матче Украина — Португалия произошла драка в VIP-ложе
- AFP
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«Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к уважаемым людям — братьям Григорию и Игорю Суркисам, бывшему премьер-министру Украины Валерию Пустовойтенко. Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — приводит слова Печерного prosports.kz.
По его словам, конфликт смогла остановить только полиция, а Павелко за своё поведение потом лично извинялся перед президентом Украины Владимиром Зеленским, так как история дошла до него.
Украина обыграла Португалию со счётом 2:1 и вышла на Евро-2020.
Ранее футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение украинской журналистке на стадионе «Олимпийский» в Киеве.