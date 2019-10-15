Греция вырвала победу в матче отбора на Евро-2020 с Боснией и Герцеговиной благодаря автоголу на 88-й минуте

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Сборная Греции одержала победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Греция вырвала победу в матче отбора на Евро-2020 с Боснией и Герцеговиной благодаря автоголу на 88-й минуте
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Встреча, прошедшая в Афинах, завершилась со счётом 2:1.

Греки открыли счёт на 30-й минуте. Забил Вангелис Павлидис. Боснийцы ответили мячом Амера Гояка на 35-й минуте.

Исход встречи решил автогол Аднана Ковачевича, срезавшего мяч в свои ворота на 88-й минуте.

В других матчах игрового дня Грузия обыграла Гибралтар (3:2), Румыния сыграла вничью с Норвегией (1:1), Фарерские острова взяли верх над Мальтой (1:0), а Израиль победил Латвию (3:1).

Ранее сообщалось, что Швейцария победила Ирландию в матче отбора на Евро-2020.

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