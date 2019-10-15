Испания в компенсированное время вырвала ничью в матче со Швецией и вышла на Евро-2020

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Сборные Испании и Швеции сыграли вничью в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Испания в компенсированное время вырвала ничью в матче со Швецией и вышла на Евро-2020
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Сольне, завершилась со счётом 1:1.

Швеция вышла вперёд на 50-й минуте благодаря голу Маркуса Берга, впервые забившего в нынешнем отборе на Евро.

Испания ответила голом Родриго, отличившегося на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

Такой результат позволил сборной Испании досрочно квалифицироваться на Евро-2020, набрав 20 очков. Швеция продолжит борьбу за путёвку на континентальное первенство.

Ранее сообщалось, что дубль Теему Пукки помог Финляндии разгромить Армению в отборе на Евро-2020.

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