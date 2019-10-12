Украина одержала победу над Литвой в квалификации на Евро-2020
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Встреча, прошедшая в Харькове, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу украинской команде принёс дубль Руслана Малиновского, отличившегося на 29-й и 58-й минутах.
В других матчах игрового дня Черногория и Болгария сыграли вничью (0:0), Андорра благодаря голу Марка Валеса обыграла Молдову (1:0), а Турция вырвала победу у Албании (1:0) благодаря голу Дженка Тосуна на 90-й минуте.
Ранее сообщалось, что гол Криштиану Роналду помог Португалии разгромить Люксембург в отборе на Евро-2020.