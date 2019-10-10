Игнатьев: натурализация в сборной России происходит не от хорошей жизни
- РИА Новости
«Что касается возвращения Юрия Жиркова, то это одна сторона медали. Другая — Юре нужно отдать должное за его мастерство, спортивное долголетие и преданность. Он не бросил сборную и пытается ей помочь. Однако в нашем футболе очень небольшой выбор сильных мастеровитых футболистов. Поэтому играют в старте Маринато Гильерме и Марио Фернандес. Натурализация идёт не от хорошей жизни», — заявил тренер в интервью RT.
Ранее Игнатьев рассказал, в каком случае у команды могут возникнуть проблемы в матче с Шотландией.