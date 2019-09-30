Черчесов объяснил, почему не прибегает к услугам Соболева в сборной
- РИА Новости
«Давайте дождёмся, когда он стабилизируется. Есть арифметика и статистика, а есть реалии и наше понимание того, как мы того или иного игрока можем использовать. Каждый раз одно и то же. Всем любопытно, когда вызовем его, но на данный момент у нас есть конкретная задача перед матчами, и мы приняли данное решение», — сказал Черчесов на пресс-конференции в РФС.
Ранее специалист высказался об отсутствии ротации в национальной команде на позиции голкипера в матчах отборочного турнира Евро-2020.