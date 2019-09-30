Черчесов разделяет критику в адрес Лунёва

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не производит ротации на позиции голкипера в матчах отборочного турнира Евро-2020.

«Каждый раз говорю одно и то же. Есть молодёжная сборная, и Сафонов с Максименко на данный момент закреплены за ней. Да, есть и другие вратари в чемпионате России, но РПЛ это одно, а вот матчи Лиги чемпионов — совершенно другое. Именно там можно полноценно оценить работу вратаря. Да, часть критики в адрес Андрея Лунёва заслуженна, приедет на сбор — какие-то нюансы с ним обсудим», — заявил Черчесов на пресс-конференции в РФС.

Ранее специалист прокомментировал вызовы защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова и полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.