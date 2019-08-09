СМИ: Черчесов возглавит «Спартак» после Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов будет назначен наставником московского «Спартака» после чемпионата Европы 2020 года.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, уже обсуждалось возможное совмещение специалистом должностей в сборной и клубе, но вице-премьер России Ольга Голодец на встрече с президентом Российского футбольного союза Александром Алаевым выступила категорически против подобного развития событий.

Черчесов уже тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год.

Национальную команду он возглавляет с 2016 года. Под его руководством россияне дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На данный момент главным тренером «Спартака» является Олег Кононов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может приобрести футболиста «Страсбурга» Ибраиму Сиссоко.