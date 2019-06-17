В «Лужниках» заверили, что проведение концертов не скажется на газоне перед матчем Россия — Шотландия

В пресс-службе московского стадиона «Лужники» заявили, что проведение на арене крупных концертов не повлияет на состояние газона арены, которая примет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.

«Газон ещё неоднократно будет закрываться, у нас летом ещё предстоят концерты групп Metallica и Rammstein. Между ними никаких спортивных мероприятий не будет», — приводит слова представителя пресс-службы стадиона ТАСС.

Он также отметил, что после недавнего концерта британской группы Muse газон не пострадал.

Матч Россия — Шотландия пройдёт 10 октября.

Ранее сообщалось, что газон нового стадиона «Динамо» пострадал из-за концерта.