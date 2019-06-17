В «Лужниках» заверили, что проведение концертов не скажется на газоне перед матчем Россия — Шотландия
- РИА Новости
«Газон ещё неоднократно будет закрываться, у нас летом ещё предстоят концерты групп Metallica и Rammstein. Между ними никаких спортивных мероприятий не будет», — приводит слова представителя пресс-службы стадиона ТАСС.
Он также отметил, что после недавнего концерта британской группы Muse газон не пострадал.
Матч Россия — Шотландия пройдёт 10 октября.
Ранее сообщалось, что газон нового стадиона «Динамо» пострадал из-за концерта.