Звёзды российского футбола обыграли по пенальти послов Евро-2020

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Сборная звёзд российского футбола одержала победу над командой послов чемпионата Европы 2020 года в матче футбольных легенд в Санкт-Петербурге.
Звёзды российского футбола обыграли по пенальти послов Евро-2020
  • РИА Новости

Основное время встречи, прошедшей на Заячьем острове Санкт-Петербурга и приуроченной к празднованию 365 дней до старта чемпионата Европы 2020 года, завершилось со счётом 16:16.

Самым результативным в составе сборной российских звёзд стал Дмитрий Сычёв, забивший семь мячей.

В команде амбассадоров шесть голов в активе Робера Пиреса.

В серии пенальти со счётом 4:3 победила российская команда. Единственным, кто не реализовал 11-метровый, стал Пирес, не сумевший переиграть Михаила Кержакова.

RT вёл онлайн-трансляцию матча.

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