Звёзды российского футбола обыграли по пенальти послов Евро-2020
- РИА Новости
Основное время встречи, прошедшей на Заячьем острове Санкт-Петербурга и приуроченной к празднованию 365 дней до старта чемпионата Европы 2020 года, завершилось со счётом 16:16.
Самым результативным в составе сборной российских звёзд стал Дмитрий Сычёв, забивший семь мячей.
В команде амбассадоров шесть голов в активе Робера Пиреса.
В серии пенальти со счётом 4:3 победила российская команда. Единственным, кто не реализовал 11-метровый, стал Пирес, не сумевший переиграть Михаила Кержакова.
RT вёл онлайн-трансляцию матча.