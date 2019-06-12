Звёзды российского футбола обыграли по пенальти послов Евро-2020

Сборная звёзд российского футбола одержала победу над командой послов чемпионата Европы 2020 года в матче футбольных легенд в Санкт-Петербурге.

Основное время встречи, прошедшей на Заячьем острове Санкт-Петербурга и приуроченной к празднованию 365 дней до старта чемпионата Европы 2020 года, завершилось со счётом 16:16.

Самым результативным в составе сборной российских звёзд стал Дмитрий Сычёв, забивший семь мячей.

В команде амбассадоров шесть голов в активе Робера Пиреса.

В серии пенальти со счётом 4:3 победила российская команда. Единственным, кто не реализовал 11-метровый, стал Пирес, не сумевший переиграть Михаила Кержакова.

RT вёл онлайн-трансляцию матча.