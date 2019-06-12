Сборная России уступает послам Евро-2020 после первого тайма, несмотря на пять голов Сычёва
- РИА Новости
Первые 20 минут встречи, проходящей на Заячьем острове Санкт-Петербурга и приуроченной к празднованию 365 дней до старта чемпионата Европы 2020 года, завершились со счётом 9:8 в пользу команды послов турнира.
В составе российской команды пять мячей забил Дмитрий Сычёв.
За команду амбассадоров дубли оформили Фернандо Морьентес и Давид Трезеге, а Робер Пирес стал автором хет-трика.
RT ведёт онлайн-трансляцию матча.