RT будет транслировать футбольный матч легенд УЕФА и звёзд сборной России
- РИА Новости
Матч между легендами УЕФА и звёздами сборной России состоится 12 июня в Парке футбола на Заячьем острове Санкт-Петербурга.
Сборную России представят Михаил Кержаков, Владислав Радимов, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и Дмитрий Сычёв.
За легенд УЕФА выступят Антониос Никополидис, Джанлука Дзамбротта, Робер Пирес, Фернандо Мориентес и Давид Трезеге.
Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте RT. Начало — в 12:00 мск.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил поклонников футбола прийти и поддержать команду во время отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Кипром.