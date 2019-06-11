RT будет транслировать футбольный матч легенд УЕФА и звёзд сборной России

12 июня в Парке футбола в Санкт-Петербурге состоится матч между легендами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и звёздами сборной России, приуроченный к празднования 365 дней до старта чемпионата Европы 2020 года.

РИА Новости

Матч между легендами УЕФА и звёздами сборной России состоится 12 июня в Парке футбола на Заячьем острове Санкт-Петербурга. Сборную России представят Михаил Кержаков, Владислав Радимов, Динияр Билялетдинов, Роман Широков и Дмитрий Сычёв. За легенд УЕФА выступят Антониос Никополидис, Джанлука Дзамбротта, Робер Пирес, Фернандо Мориентес и Давид Трезеге. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте RT. Начало — в 12:00 мск. Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил поклонников футбола прийти и поддержать команду во время отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Кипром.