Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород, где проведёт матч с командой Кипра

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Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород, где проведёт матч с национальной командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород, где проведёт матч с командой Кипра
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Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.

Матч Россия — Кипр пройдёт в Нижнем Новгороде 11 июня. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино.

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