Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород, где проведёт матч с командой Кипра
Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород, где проведёт матч с национальной командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
- @TeamRussia
Об этом сообщает пресс-служба российской сборной.
Матч Россия — Кипр пройдёт в Нижнем Новгороде 11 июня. Начало встречи — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен