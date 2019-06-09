Кудряшов признался, что было тяжело находить мотивацию на матч с Сан-Марино
- Reuters
«Мотивировать на таких соперников тяжело. Вчера нужно было победить себя, но главный тренер сказал правильные слова, и команда вышла серьёзно настроенной», — цитирует игрока «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что не в его компетенции решать, нужно ли подобным командам участвовать в отборочных матчах.
«Есть власти, которые решают. Если они приняли такое решение, значит, нам нужно его принять», — сказал Кудряшов.
Россия разгромила Сан-Марино со счётом 9:0.
Ранее Фёдор Смолов выразил уверенность, что матч с Кипром будет гораздо сложнее для сборной России, чем с Сан-Марино.