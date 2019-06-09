Кудряшов признался, что было тяжело находить мотивацию на матч с Сан-Марино

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов признался, что сложно находить мотивацию в матчах с командами уровня Сан-Марино.

«Мотивировать на таких соперников тяжело. Вчера нужно было победить себя, но главный тренер сказал правильные слова, и команда вышла серьёзно настроенной», — цитирует игрока «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что не в его компетенции решать, нужно ли подобным командам участвовать в отборочных матчах.

«Есть власти, которые решают. Если они приняли такое решение, значит, нам нужно его принять», — сказал Кудряшов.

Россия разгромила Сан-Марино со счётом 9:0.

Ранее Фёдор Смолов выразил уверенность, что матч с Кипром будет гораздо сложнее для сборной России, чем с Сан-Марино.