Кудряшов признался, что было тяжело находить мотивацию на матч с Сан-Марино

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Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов признался, что сложно находить мотивацию в матчах с командами уровня Сан-Марино.
Кудряшов признался, что было тяжело находить мотивацию на матч с Сан-Марино
  • Reuters

«Мотивировать на таких соперников тяжело. Вчера нужно было победить себя, но главный тренер сказал правильные слова, и команда вышла серьёзно настроенной», — цитирует игрока «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что не в его компетенции решать, нужно ли подобным командам участвовать в отборочных матчах.

«Есть власти, которые решают. Если они приняли такое решение, значит, нам нужно его принять», — сказал Кудряшов.

Россия разгромила Сан-Марино со счётом 9:0.

Ранее Фёдор Смолов выразил уверенность, что матч с Кипром будет гораздо сложнее для сборной России, чем с Сан-Марино.

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