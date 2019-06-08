Мостовой рассказал, сколько мячей сборная России забьёт команде Сан-Марино

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

«Минимум пять мячей окажутся сегодня в сетке ворот сборной Сан-Марино. Даже комментировать нечего. Сан-Марино — самая слабая команда в мире. У них даже профессионалов нет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что в такой ситуации было бы верным решением выпустить в стартовом составе новичков.

Матч Россия — Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске. Начало — в 19:00 мск.

Ранее стал известен стартовый состав сборной России на матч отбора Евро-2020 с Сан-Марино.