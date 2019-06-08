Кирьяков считает, что Черчесову стоит поберечь лидеров сборной России в матче с Сан-Марино

Бывший футболист сборной России по футболу Сергей Кирьяков выразил мнение, что главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову стоит поберечь некоторых лидеров в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.

«По ходу матча, если результат будет достигнут в первом тайме, возможно, стоит поберечь некоторых лидеров. Того же Дзюбу нет смысла гонять по жаре все 90 минут, если будет результат и он забьёт», — цитирует эксперта ТАСС.

Он отметил, что через несколько дней России предстоит более сложная игра с командой Кипра, которую необходимо обыгрывать. Экс-форвард также выразил уверенность, что у сборной не возникнет проблем при должном настрое.



«Жду уверенной победы и много забитых мячей, как минимум три. Важно показать хорошую игру, чтобы те связи, которые наигрывались в процессе подготовки к чемпионату мира и Лиге наций, вернулись и мы увидели хороший содержательный футбол», — добавил Кирьяков.

Встреча состоится 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с Сан-Марино в красной форме.