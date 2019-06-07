Тренер сборной Сан-Марино: нам предстоит играть с одной из лучших команд мира

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Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла поделился ожиданиями от матча с национальной командой России в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
Тренер сборной Сан-Марино: нам предстоит играть с одной из лучших команд мира
  • Reuters

«Мне кажется, надо начать с того, что для Сан-Марино приехать сюда — уже большое достижение. Нам предстоит играть с одной из лучших команд мира. Многим кажется, что у нас нет шансов, но мы постараемся выступить наилучшим образом», — заявил Варрелла на предматчевой пресс-конференции.

Он отметил, что его команда готова выступать на самом высоком уровне с любым соперником.

«Остаётся надеяться, что сборная России будет играть не так яростно, как в последних матчах», — добавил специалист.

Матч Россия — Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о состоянии футболистов сборной России перед матчем с Сан-Марино.

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