Сборную России по футболу встретили в Саранске караваем
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Как сообщает Twitter национальной команды, подопечных Станислава Черчесова встретили девушки в национальных костюмах с караваем и солью.
Первым угощение попробовал капитан сборной Артём Дзюба.
Матч Россия — Сан-Марино состоится 8 июня на стадионе «Мордовия Арена». Начало — в 19:00 мск.
Ранее Маринато Гилерме поделился мнением о вратарском мастерстве Дзюбы.
Капитан @TeamRussia первым попробовал каравай pic.twitter.com/Kj6eETxF0l— Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2019 г.