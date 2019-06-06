Сборную России по футболу встретили в Саранске караваем

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Сборная России по футболу прибыла в Саранск для проведения матча отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино.
Сборную России по футболу встретили в Саранске караваем
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Как сообщает Twitter национальной команды, подопечных Станислава Черчесова встретили девушки в национальных костюмах с караваем и солью.

Первым угощение попробовал капитан сборной Артём Дзюба.

Матч Россия — Сан-Марино состоится 8 июня на стадионе «Мордовия Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее Маринато Гилерме поделился мнением о вратарском мастерстве Дзюбы.

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