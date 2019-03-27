Дания сыграла вничью со Швейцарией в отборе Евро-2020
Встреча, прошедшая в Швейцарии, завершилась со счётом 3:3.
Хозяева вышли вперёд в первом тайме благодаря голу Ремо Флойлера. После перерыва подопечные Владимира Петковича увеличили своё преимущество: сначала отличился Гранит Джака, а затем Брил Эмболо довёл счёт до крупного.
Тем не менее гости смогли отыграться. На 84-й минуте голом отметился Николай Йоргенсен, на 88-й забил Кристиан Гиткьяер, а в компенсированное время Хенрик Далсгор обеспечил датчанам ничью.
Ранее дубль Мораты принёс Испании победу над Мальтой в отборе Евро-2020.