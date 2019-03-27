Италия забила шесть безответных мячей Лихтенштейну в отборе Евро-2020

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Сборная Италии по футболу разгромила Лихтенштейн в матче второго тура квалификации Евро-2020.

Встреча, прошедшая в Парме на стадионе «Та-Кали», завершилась со счётом 6:0.

В составе хозяев дубль оформил Фабио Квальярелла (оба раза — с пенальти), а также отличились Стефано Сенси, Марко Верратти, Мойзе Кин и Леонардо Паволетти.

Лихтенштейн в компенсированное время к первому тайму остался в меньшинстве после удаления Даниэля Кауфмана.

Таким образом, Италия расположилась на первом месте в группе J c шестью очками. 

В других матчах Босния и Герцеговина сыграла вничью с Грецией (2:2), а Армения проиграла Финляндии (0:2). 

Ранее сборные Португалии и Сербии сыграли вничью в рамках отборочного турнира ЧЕ по футболу.

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