Италия забила шесть безответных мячей Лихтенштейну в отборе Евро-2020

Сборная Италии по футболу разгромила Лихтенштейн в матче второго тура квалификации Евро-2020.

Встреча, прошедшая в Парме на стадионе «Та-Кали», завершилась со счётом 6:0.

В составе хозяев дубль оформил Фабио Квальярелла (оба раза — с пенальти), а также отличились Стефано Сенси, Марко Верратти, Мойзе Кин и Леонардо Паволетти.

Лихтенштейн в компенсированное время к первому тайму остался в меньшинстве после удаления Даниэля Кауфмана.

Таким образом, Италия расположилась на первом месте в группе J c шестью очками.

В других матчах Босния и Герцеговина сыграла вничью с Грецией (2:2), а Армения проиграла Финляндии (0:2).

Ранее сборные Португалии и Сербии сыграли вничью в рамках отборочного турнира ЧЕ по футболу.