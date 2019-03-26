Рамос выступил в поддержку тренера сборной Испании по футболу Энрике

Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос поддержал главного тренера национальной команды Луиса Энрике после информации о том, что наставник пропустит матч квалификации к Евро-2020 с Мальтой из-за срочных семейных обстоятельств.

«Тренер, мы сожалеем в связи с новостями. Надеемся, что всё будет хорошо», — написал спортсмен в Twitter.

Он подчеркнул, что команда будет со специалистом до самого конца и сделает всё для победы над Мальтой.

«Семья священна. Мы собираемся победить за вас. Сил и мужества вам. Обнимаем», — говорится в сообщении Рамоса.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Испании по футболу пропустит матч с Мальтой по семейным обстоятельствам.