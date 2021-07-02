«У нас отличная атмосфера в команде и все это подтвердят»: Черчесов об итогах выступления сборной России на Евро-2020

Станислав Черчесов даёт первую пресс-конференцию после вылета сборной России с чемпионата Европы по футболу. Технический комитет РФС признал работу главного тренера национальной команды и его штаба неудовлетворительной, но выразил им доверие. RT ведёт прямую трансляцию.