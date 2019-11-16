Болельщики прибывают на «Газпром Арену» перед матчем Россия — Бельгия

16 ноября в Санкт-Петербурге в рамках отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года встретятся сборные России и Бельгии. Болельщики команд прибывают к стадиону «Газпром Арена». RT вёл прямую трансляцию.