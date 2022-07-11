Тimes: чтобы Россия не подслушала — Брюссель намерен оборудовать особо защищённый бункер для секретных переговоров лидеров ЕС

В ЕС планируют создать защищённый бункер, в котором лидеры стран блока смогут вести переговоры, не опасаясь прослушки со стороны России и Китая, сообщает The Times. Как передаёт газета, стоимость проекта оценивается в сумму €8 млн. Предполагается, что помещение будет иметь изоляцию военного типа, которая не позволит Москве или Пекину перехватывать электромагнитные и радиоволны.

В Брюсселе планируют создать защищённый от шпионажа бункер стоимостью €8 млн, чтобы лидеры Европейского союза могли проводить секретные переговоры за ужином, не опасаясь подслушиваний со стороны русских, сообщает The Times. Как поясняет издание, идея появилась на фоне опасений, что Кремль прослушивал совершенно секретные обсуждения санкций и мер по снижению зависимости ЕС от российского газа.

Новое помещение будет иметь сертифицированную НАТО изоляцию военного образца для предотвращения риска «демаскирующих излучений». Это не позволит русским, китайцам или другим лицам перехватывать электромагнитные и радиоволны, генерируемые экранами и проводами микрофона, передаёт газета.

Планируется, что зал вместит до 100 человек и будет проверяться на наличие подслушивающих устройств до и после совещаний. Предметы декора и посуда пройдут проверку в отношении обеспечения мер безопасности.

«Что крайне важно для европейских лидеров, которые привыкли ожидать определённого качества еды, вина и других напитков, в зале будет обеспечен «подходящий уровень комфорта для VIP-персон», — сообщает The Times со ссылкой на план, представленный на веб-сайте EUobserver.

Как передаёт газета, весь персонал, включая официантов и уборщиков, пройдёт проверку и получит допуск к секретной информации ЕС. К ней относится информация, способная нанести серьёзный ущерб интересам ЕС, вызвать международную напряжённость или угрожать жизни или общественному порядку. Бункер должен быть построен к 2024 году на территории зданий Европейского совета в Брюсселе, где саммиты проходят сейчас.

Источники в бельгийской секретной службе сообщают, что существующие процедуры обнаружения подслушивающих устройств не безупречны. Это касается и штаб-квартиры НАТО в Монсе, недалеко от границы Бельгии с Францией. По словам источников, недалеко от здания НАТО есть несколько пустых домов, где разведывательные службы государств-членов проводят учения с использованием подслушивающих устройств. У одной команды есть 24 часа, чтобы разместить как можно больше жучков, а у другой — столько же времени, чтобы найти их.

«Эстонцы справляются лучше всех, но никто никогда не находит все устройства», — цитирует газета осведомлённое лицо.

В Брюсселе предполагают, что два российских дипломата, высланные Бельгией в апреле, были специалистами по перехвату сигналов, целью которых было выведывание европейских секретов, в том числе на саммитах. А в 2018 году дипломатическая служба ЕС предупредила чиновников, что в некоторых кафе и ресторанах могут использоваться российские или китайские подслушивающие устройства для прослушивания разговоров через окна или с других столов.