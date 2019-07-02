Fox News: кандидату в президенты США пришлось извиняться за лозунг Че Гевары

Один из претендентов на Белый дом, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, выступая перед бастующими работниками аэропорта Майями, выкрикнул девиз Че Гевары: «Всегда к победе!» Как отмечает Fox News, вскоре де Блазио пришлось извиняться за свою вольность, поскольку многие жители Флориды — беженцы с Кубы, пострадавшие от коммунистического режима.

Все кандидаты (в президенты США. — ИноТВ) от Демократической партии соревнуются в том, кто из них полнее отвергнет Америку. Один из самых простых способов — это, конечно же, отказ говорить на языке Америки. И Бето О’Рурк, и Кори Букер — двое самых бесстыдных претендентов на президентский пост — на дебатах в среду отвечали на вопросы на ломаном испанском.



А в четверг самый некомпетентный мэр в стране решил, что и его избирательной кампании подобная тактика пойдёт на пользу. Билл де Блазио — кстати, это ненастоящее имя — посетил бастующих работников аэропорта в Майями и произнёс, как он думал, воодушевляющие слова на испанском. Вот что он сказал.



БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка, кандидат в президенты США: Всегда к победе!



Да здравствует революция! Есть только одна проблема: эти слова были девизом Че Гевары, лидера самой жестокой фракции Кубинской революции 1959 года.



Как и другие невежественные богатые либералы, де Блазио любит Че. У него есть футболка (с изображением Че Гевары. — ИноТВ)! Ему никогда не приходилось видеть последствий того, что делал Че. Но сотни тысяч жителей Флориды — беженцы с чегеваровской Кубы, из той страны, где Че помог Фиделю Кастро установить коммунистическую диктатуру.



Че собственноручно казнил более сотни человек — пистолетными выстрелами в лицо. Он тогда руководил тюрьмой Ла-Кабанья. Согласно одному свидетельству, он лично застрелил 14-летнего мальчика. Вот такой у де Блазио герой.



У некоторых жителей Флориды были родственники, которых убил Че. Так что де Блазио пришлось поспешно извиняться. Думаете, это послужило ему уроком? (Смех.) Он вообще хоть раз чему-нибудь научился? Конечно, нет! Да здравствует революция! Ага. Молодец, Билл!



Дата выхода в эфир 28 июня 2019 года.