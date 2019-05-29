Корреспондент: Евросоюз выделит Украине очередной транш при выполнении нескольких условий

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«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы в Баку
«Челси» одержал разгромную победу над «Арсеналом» в английском финале футбольной Лиги Европы, который состоялся в Баку.
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Савченко объявила о намерении участвовать в выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что её партия примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля.
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Азар оформил дубль в финале Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»
Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар забил свой второй мяч в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
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Косачёв оценил обвинения США в нарушении моратория на ядерные взрывы
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал подозрения со стороны Пентагона в несоблюдении Россией моратория на ядерные испытания.
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Азар довёл до разгромного счёт в финале Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»
Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар довёл до разгромного счёт в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
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Педро удвоил преимущество «Челси» в финале Лиги Европы с «Арсеналом»
Нападающий «Челси» Педро Родригес увеличил преимущество своей команды в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
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Ковальчук ответил на вопрос о своей роли игрока четвёртого звена на ЧМ по хоккею
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос о своей роли игрока четвёртого звена на чемпионате мира в Словакии.
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Волкер: Порошенко просил помощи у США в ходе выборов на Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко выражал сожаления о недостаточной помощи Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине.
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Жиру открыл счёт в финале Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
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В Парке Победы отметили Международный день миротворцев ООН
Торжественные мероприятия по случаю Международного дня миротворцев ООН прошли в Парке Победы на Поклонной горе.
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Легкоатлетка Конева победила в тройном прыжке на Кубке России
Екатерина Конева завоевала золото в тройном прыжке в рамках Кубка России по лёгкой атлетике.
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Историк моды Васильев рассказал о выставке в честь 80-летия ВДНХ
Историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019», сообщает «Утро.ру».
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В ЦПВС сообщили о гибели мирного жителя при обстреле боевиков в Хаме
В сирийской провинции Хама при обстреле боевиками города Скальбия погибла мирная жительница, ещё три человека получили ранения. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
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В Татарстане утвердили паспорт регионального проекта «Сохранение лесов»
Правительство Татарстана утвердило паспорт регионального проекта «Сохранение лесов», разработанного в рамках нацпроекта «Экология» и рассчитанного до 2024 года. Об этом сообщает InKazan.ru.
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«Челси» и «Арсенал» не забили друг другу в первом тайме финала Лиги Европы
Английские «Челси» и «Арсенал» не открыли счёт в первом тайме финального матча футбольной Лиги Европы.
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Переход между платформой Ленинградская и МЦК откроют 12 июня
Строительство перехода между платформой Ленинградская Московской железной дороги и станцией «Стрешнево» Московского центрального кольца завершат 12 июня.
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В Ростовской области вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими
В Ростовской области вынесли приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии с четырьмя погибшими, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
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Дзюба о своём попадании в символическую сборную ЛЕ: приятная компания
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал своё попадание в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы по версии InStat Football.
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В Подмосковье возбудили дело по факту оставленных в хостеле детей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как женщина оставила двух годовалых детей в хостеле города Котельники Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
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Спасатели отчитались о проверке летних лагерей в Кировской области перед началом сезона
Спасатели проверили летние лагеря в Кировской области перед началом сезона, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России.
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На КР по лёгкой атлетике прошли соревнования толкателей ядра и метателей копья
В рамках второго дня Кубка России по лёгкой атлетике завершились соревнования по толканию ядра и метанию копья.
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Партия Зеленского объявила конкурс кандидатов в депутаты Рады
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» призвала желающих вступить в её ряды и стать кандидатами в депутаты Верховной рады от партии по мажоритарным округам на выборах 21 июля.
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Дни Италии пройдут 1 и 2 июня в Москве
Дни Италии будут проходить 1 и 2 июня в Москве. В качестве организаторов выступают посольство и генеральное консульство Италии в Москве.
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Президент Татарстана и посол ЮАР в России провели рабочую встречу
Президент Татарстана Рустам Минниханов и посол ЮАР в России Номасонто Мария Сибанда-Туси провели рабочую встречу.
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В летнем Кубке «Матч Премьер» сыграют «Краснодар», «Ростов», «Спартак» и ЦСКА
Стали известны команды, которые примут участие в летнем футбольном Кубке «Матч Премьер».
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В ЕС призвали Сирию и гаранты «Астаны» защитить население в Идлибе
Евросоюз призывает власти Сирии, а также Россию, Иран и Турцию защитить мирных граждан в Идлибе. Об этом заявили глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по гуманитарной помощи Христос Стилианидис.
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Стало известно расписание серии финала Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Химки»
Стало известно расписание матчей финальной серии Единой лиги ВТБ между баскетбольными ЦСКА и «Химками».
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Госдеп обвинил Москву в нарушении обязательств по контролю над вооружениями
Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявил, что США обвиняют Россию в нарушении международных обязательств по контролю над вооружениями.
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«Химки» одолели УНИКС и вышли в финал Единой лиги ВТБ
Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли казанский УНИКС в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
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Верховный суд Украины отклонил иск против назначения Богдана
Верховный суд Украины отклонил иск о признании незаконным указа украинского лидера Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации президента.
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Спасатели предупредили о ветре до 21 м/с в Кировской области
В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за резкого ухудшения погоды, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России.
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В Москве рассказали о мерах по борьбе с тополиным пухом
В Москве рассказали о мерах, принимаемых для борьбы с тополиным пухом, передаёт kp.ru.
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Футболист «Локомотива» Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы
Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев не поможет сборной России по футболу в матчах квалификации к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
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В Петербурге рассказали о планах увеличения числа станций метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах увеличения числа станций городского метро, сообщает Newinform.
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Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на новый этап заводских испытаний
Фрегат «Адмирал Касатонов», построенный на петербургском предприятии «Северная верфь», вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний на полигонах Балтийского флота, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.
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В Подмосковье заявили о снижении числа разводов в январе — марте
В Московской области заявили о снижении числа разводов в январе — марте 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Мособлстата.
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Эксперт прокомментировал исследование о методах избавления от брюшного жира
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News прокомментировал исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, с которым связан риск сердечных заболеваний у пожилых людей.
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«Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги Европы
Стали известны стартовые составы английских клубов «Челси» и «Арсенал» на финальный матч футбольной Лиги Европы в Баку.
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В Норвегии рассказали о переговорах сторонников Мадуро и Гуаидо в Осло
В Министерстве иностранных дел Норвегии рассказали об итогах переговоров представителей президента Венесуэлы Николаса Мадуро и главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.
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Дзюба включён в символическую сборную Лиги Европы по версии InStat Football
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба включён в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы по версии InStat Football.
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Четвёртая ракетка мира Бертенс снялась из-за травмы с «Ролан Гаррос»
Голландская теннисистка Кики Бертенс по ходу матча второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» с представительницей Словакии Викторией Кужмовой отказалась от дальнейшего участия в соревнованиях.
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Катар примет участие в саммите стран Персидского залива
Катар впервые с момента введения блокады со стороны соседних государств примет участие на высоком уровне в саммите стран Персидского залива в Саудовской Аравии.
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Стали известны самые популярные у россиян лечебные курорты
Стали известны самые популярные у самостоятельных туристов города России для оздоровительного отдыха летом 2019 года, сообщает Newinform со ссылкой на данные портала Tvil.ru.
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В МИД призвали ООН отреагировать на задержание россиянина в Косове
Москва призывает ООН принять меры в связи с задержанием в Косове пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии Михаила Краснощёкова. Об этом заявили ТАСС в МИД России.
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Азербайджанская полиция остановила фанатов «Арсенала» в футболках с фамилией Мхитаряна
Азербайджанская полиция остановила болельщиков лондонского «Арсенала» перед финалом Лиги Европы с «Челси» в Баку. Фанаты шли по улицам города в футболках с фамилией армянского футболиста своей команды Генриха Мхитаряна.
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Новый посол заявил о необходимости Москве и Минску слышать друг друга
Новый российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга.
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Эксперт рассказала о продуктах, способных побороть головную боль
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о продуктах, способных побороть головную боль. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
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Суд заключил под стражу напавшего на сотрудников редакции в Ставрополе
В Ставрополе суд заключил под стражу 72-летнего мужчину, напавшего с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.
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Овечкин рассказал, как ругался с Малкиным во время игры в шахматы
Хоккеист сборной России Александр Овечкин, который сделал первый ход в партии тай-брейка финала между соотечественниками Александром Грищуком и Яном Непомнящим на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Москве, поделился эмоциями от пребывания на шахматном турнире.
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Международный марафон «Белые ночи» пройдёт 30 июня в Петербурге
Международный марафон «Белые ночи» пройдёт 30 июня в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.