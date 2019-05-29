Корреспондент: Евросоюз выделит Украине очередной транш при выполнении нескольких условий

ЕС готов предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Однако, как пишет «Корреспондент», представитель Еврокомиссии Кристиан Даниельсон заявил, что Киеву необходимо выполнить несколько условий, в том числе принять закон о противодействии отмыванию денег.

Евросоюз готов предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн, как только Киев выполнит необходимые требования. Как пишет «Корреспондент», об этом рассказал гендиректор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниельсон на встрече с журналистами в Киеве.

«Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, которая в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи», — заявил представитель Еврокомиссии.

Даниельсон не уточнил, с кем именно обсуждался этот вопрос, но заметил, что он проговаривался на нескольких встречах.

Он также напомнил, что возможность выделения макрофинансовой помощи зависит от наличия и выполнения программы МВФ на Украине, а также отметил несколько условий, зафиксированных в договоре Украины с ЕС по макрофину, которые остаются невыполненными.

«Важными условиями являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации», — заявил он.

«Также условием является реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций и начало имплементации закона о рынке электроэнергии»,— подчеркнул Даниельсон.

Даниельсон также подчеркнул, что по итогам переговоров, проведённых в Киеве, ЕС не ожидает выполнения этих требований до парламентских выборов, однако со стороны ЕС задержки нет, вопрос только в готовности Украины выполнить требования.