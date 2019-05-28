УП: глава миссии ЕС устроил генпрокурору Украины «разнос» за непрофессионализм

Глава консультативной миссии ЕС на Украине Кястутис Ланчинскас подверг жёсткой критике нынешнего украинского генпрокурора Юрия Луценко. Как заявил политик в интервью «Украинской правде», генеральный прокурор Украины не может представлять ни одну политическую силу и должен иметь юридическое образование.
Руководитель консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас убеждён, что генеральный прокурор Украины не может представлять ни одну политическую силу и должен иметь юридическое образование. Об этом Ланчинскас заявил в интервью «Украинской правде».
«Генеральным прокурором должен быть прокурор, а не политик. Моё мнение по этому поводу давно не является секретом. Прокурор не имеет права быть политизированным и не имеет права представлять ту или иную политическую силу. Такого нигде нет. Так должно быть и на Украине», — сказал Ланчинскас.
Он подчеркнул, что должность генерального прокурора должен занимать на 100% профессиональный юрист и человек с высокими моральными ценностями, который верит в эти ценности.
«И который может, так сказать, убедить персонал, то есть прокуроров, работающих в его системе, что эти ценности важны. На гербе прокуратуры написано: «Закон, честь и достоинство». Поэтому новый генеральный прокурор, во-первых, должен сам верить в этот девиз и использовать все свои усилия, чтобы убедить прокуроров поверить в него. Вот тогда будут изменения», — добавил Ланчинскас.
Он также раскритиковал то, что нынешний генпрокурор Юрий Луценко публикует на своей странице в Facebook материалы уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать.
«И генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор. Нормально ли, когда там появляются результаты судмедэкспертизы Кати Гандзюк? Это неприемлемо! Или, пусть это и древняя история, когда были обнародованы имена детективов НАБУ под прикрытием», — заявил Ланчинскас.
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