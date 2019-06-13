Рябков в интервью WSJ: в отношениях между Москвой и Вашингтоном чудесам нет места

С приостановлением ДРСМД и неясной судьбой СНВ-III отношения между Москвой и Вашингтоном оказались на самом низком уровне со времён холодной войны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. В интервью The Wall Street Journal дипломат отметил, что Кремль верит в свои отношения с Америкой, но чудес от них ждать не стоит — нужно работать над укреплением доверия.

Москва и Вашингтон не могут прийти к соглашению по поводу одного из важнейших договоров по контролю над вооружениями эпохи холодной войны. На этом фоне отношения между США и Россией подошли к самой опасной точке за много лет, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal.



Как полагает дипломат, возобновление Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), подписанного между Москвой и Вашингтоном в 1987 году, маловероятно. Впрочем, по словам Рябкова, любые новые соглашения с США будут вряд ли подписаны, «пока Америка не будет к этому готова».



«Сейчас наши отношения находятся на уровне, куда более низком, чем в любое другое время с момента окончания самых тёмных дней холодной войны, потому что тогда мы могли хоть как-то предвидеть, как будут разворачиваться события, а теперь всё сильнее превалируют неопределённость и непредсказуемость. В текущей ситуации опасностей всё больше», — приводит газета слова замглавы российского МИД.



Тем временем официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус настаивает, что ухудшение отношений между Кремлём и Белым домом является непосредственным следствием действий России в последние годы. Как подчёркивает Ортагус, США были бы только рады восстановить контакты, но для этого Россия сначала должна ответить за причины ухудшения отношений, включая украинский кризис и её «вмешательство» в американские выборы 2016 года.



Как напоминает The Wall Street Journal, Москва и Вашингтон расходятся во взглядах не только по указанным темам. Трудных вопросов для двух стран довольно много: от российской поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро и военных операций Кремля в Сирии до Крыма и американских санкций.



Свои обязательства в рамках ДРСМД США прекратили из-за того, что Россия якобы нарушает соглашение, — и к такому выводу пришли все страны НАТО. После того как Москва также приостановила исполнение своих обязательств по договору, стало появляться всё больше опасений, что страны готовы начать новую гонку вооружений. Неудивительно, ведь при таких обстоятельствах судьба договора СНВ -III (по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), который касается арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений и истекает в 2021 году, тоже оказалась на волоске.

Стороны могут продлить соглашение, однако, в то время как Москва неоднократно выражала свою готовность к сохранению СНВ, Вашингтон интерес к этому не проявлял, напоминает издание. Ортагус подчёркивает, что администрация Дональда Трампа готова к новым соглашениям по контролю над вооружениями с Россией, «в рамках которых обе стороны будут выполнять свои обязательства». В таких условиях в ближайшее время ожидать каких-то подвижек в российско-американских отношениях не стоит, прокомментировал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике в Москве Фёдор Лукьянов.



Рябков же в беседе с The Wall Street Journal подчёркивает, что, несмотря на разногласия, российские власти верят в отношения с США, однако чудес в этих отношениях быть не может.



Также замглавы МИД России коснулся проблемы политического кризиса в Венесуэле. Рябков заверил журналистов, что боевых подразделений Москва законному президенту не предоставляла, а те российские служащие, что находятся в Венесуэле, — техники. Согласно заявлениям дипломата, Москва поддержит любые договорённости между конфликтующими сторонами, если те помогут снизить напряжённость.



По словам Рябкова, помочь наладить отношения между Россией и США могло бы укрепление доверия между двумя странами, которые в последние годы занимались взаимной высылкой дипломатов и закрывали дипмиссии на своих территориях. Замглавы МИД предложил создать механизмы, помогающие избежать обострения в случае непредвиденных ситуаций, вроде недавнего инцидента, когда в Филиппинском море чуть не столкнулись два военных корабля Москвы и Вашингтона.



Также российский дипломат призвал Вашингтон пересмотреть ряд дел, в рамках которых несколько россиян были «самоуправно осуждены» и приговорены к продолжительным тюремным срокам. Среди этих людей — Мария Бутина, которая в апреле была приговорена к 18 месяцам лишения свободы за попытки «повлиять на американскую политику в интересах Кремля», а также Дмитрий Макаренко, которого обвиняют в отмывании денег и попытках экспортировать американское оружие в Россию. Как отмечает The Wall Street Journal, в России под арестом оказались американские граждане Майкл Калви и обвиняемый в шпионаже Пол Уилан — и США со своей стороны тоже требуют справедливого суда.