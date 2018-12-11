На третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 70 лет назад была утверждена Всеобщая декларация прав человека, рекомендованная к соблюдению всеми странами-членами ООН. Текст этого документа стал первым глобальным определением прав, которыми обладают все люди, и на протяжении десятилетий вдохновлял многих на борьбу против дискриминации и эксплуатации во всём мире, передаёт Euronews.
Всеобщей декларации прав человека исполнилось 70 лет. Как и в тексте, принятом на исходе XVII века революционным Национальным собранием Франции, в документе ООН самое большое место уделяется свободам человека: свободе личности, свободе слова, свободе убеждений. В преамбуле также подчёркивается право личности на сопротивление угнетению.
АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, генсекретарь ООН:На протяжении семидесяти лет декларация прав человека вдохновляла на сражение с несправедливостью миллионы женщин и мужчин, поднимая их на борьбу с дискриминацией и эксплуатацией, несмотря на репрессии.
Декларация для тех стран, что за неё голосовали и её подписали, имеет статус рекомендации. Но она послужила основой для обязательных к выполнению международных соглашений, которые касаются политических, экономических и культурных прав личности.
ПРАВОЗАЩИТНИК: Сегодня эти принципы нарушаются постоянно. Достаточно посмотреть, как относятся власти к приёму мигрантов, как они закрывают порты для швартовки, как они криминализируют НПО. Всё это — нарушение четырнадцатой статьи декларации, которая касается предоставления прав беженцам.
Советский Союз и часть стран социалистического лагеря не подписали декларацию. А тема прав человека вошла в политическую повестку дня в стране лишь после распада СССР, когда Россия стала независимой.
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