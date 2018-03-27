1+1 вспоминает о жизни Сергея Мавроди

Основатель самой большой финансовой пирамиды на постсоветском пространстве «МММ» Сергей Мавроди скончался на 62 году жизни после сердечного приступа. Телеканал «1+1» рассказывает о жизни человека, который даже успел поучаствовать и в украинской политической жизни.

Умер Сергей Мавроди, основатель «МММ» — самой большой финансовой пирамиды на постсоветском пространстве. У него случился сердечный приступ на остановке общественного транспорта в Москве. В 90-е жертвами финансовой пирамиды Мавроди, которая была широко разрекламирована по телевизору, стали до 15 миллионов человек. Деньги им не вернули до сих пор. Далее расскажет Екатерина Федорченко.

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Он был не первым, кто это придумал, но стал первым, кто создал самую большую финансовую пирамиду на постсоветском пространстве. Сергей Мавроди начинал как предприниматель, торговал аудио- и видеокассетами. Потом создал кооператив «МММ», на базе которого и появилась финансовая пирамида.

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Успешная работа МММ длилась полгода, за это время туда вложили деньги до 15 миллионов человек. Цену акций определял сам Мавроди, он же, по подсчётам журналистов, мог получать до 50 миллионов долларов в день лишь в Москве.

Работа компании приостанавливается в августе 1994 года. Мавроди обвиняют в неуплате налогов. Люди требуют вернуть деньги.

ЖЕНЩИНА: Хотим, чтобы нам по последнему курсу оплатили наши акции.

Чтобы избежать тюрьмы, Мавроди баллотируется в депутаты, и его выбирают в Думу.

Популярность Мавроди была такой большой, что в психиатрических больницах были сотни его двойников. Но в 1996 году его всё-таки лишают мандата, и Мавроди начинает скрываться от следствия. Осудить его получилось только в 2007 году за мошенничество. Ему дали 4,5 года, этот срок Мавроди отсидел ещё во время следствия.

В 2011 году Мавроди объявил, что МММ возвращается. Компания называет себя кассой взиамопомощи между физическими лицами. На её сайте было предупреждение, что деньги в пирамиде можно потерять, поскольку российский закон запретить это не может.

СЕРГЕЙ МАВРОДИ: Запретить это невозможно в принципе. Вы даёте деньги жене на покупку хлеба — это же невозможно запретить.

Подключается Мавроди и к украинской политике. В 2012 году он создаёт партию «У нас есть цель»*, кандидатом от которой в Киевской области выдвигают Дениса Пушилина. Нынешний лидер самопровозглашённой ДНР успешно агитирует за Мавроди и его МММ.

ДЕНИС ПУШИЛИН: В нынешнем виде эта финансовая система себя исчерпала, изжила, её нужно менять.

Он жил в Москве и ездил на общественном транспорте — и продолжал свои проекты уже в Азии и Африке. А два года назад Мавроди даже заявил о создании своей криптовалюты, и лишь за первый месяц к его проекту присоединились 33 тысячи человек.

Умирает Мавроди случайно. Ему стало плохо на остановке общественного транспорта. Он жалуется на слабость и боль в сердце. Прохожий вызывает скорую, однако спасти Мавроди медики не смогли. Ему было 62 года. Судьба его средств остаётся неизвестной.

Екатерина Федорченко, ТСН, «1+1».

* Название партии на украинском языке — «Ми Маємо Мету» (МММ) (прим. ИноТВ).