Focus: Берлин отказался от выплат репараций Польше за сроком давности

Правительство Германии отвергло требования Варшавы о репарационных выплатах, так как Польша официально отказалась от них ещё в 1953 году, сообщает Focus. Как напоминает издание, ранее премьер-министр и министр иностранных дел Польши обращались к Берлину с требованием о выплате репараций в размере $1 трлн.

Власти Германии отвергли требования Польши по выплате репараций в многомиллиардном размере, сообщает Focus. По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, немцы несут ответственность за «непостижимые преступления» Второй мировой войны, в связи с этим Польше были выплачены значительные репарации, и Берлин продолжает делать другие выплаты из-за последствий нацизма.

Однако в 1953 году Варшава отказалась от дальнейших требований и неоднократно это подтверждала. «У правительства Германии нет никакого повода усомниться в международно-правовой действенности отказа от репараций 1953 года», — подчеркнул Зайберт.

Как пишет Focus, требования относительно репараций последнее время прозвучали со стороны премьер-министра Польши Беаты Шидло. «Польша имеет право на репарации, и польское государство имеет право их требовать», — заявила политик.

Ранее министр внутренних дел Мариуш Блащак оценил материальный ущерб в $1 трлн, или €840 млрд, а министр иностранных дел Витольд Ващиковский заявил о, «возможно, ещё большей сумме».